Interview mit Dormagens Bürgermeister und Personalrätin : „Verwaltung darf nicht Spielball der Politik sein“

Dormagen Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld und Personalrätin Renate Dixon betonen: Neue Aufgaben für die Stadt können nur mit mehr Personal gestemmt werden - die Belastungsgrenze vieler Rathaus-Mitarbeiter sei erreicht.

Erik Lierenfeld Nicht mehr in dem erforderlichen Maße. Wir werden die Aufgaben weiter so wahrnehmen, wie wir das mit dem vorhandenen Personal leisten können. Aber die geplante regelmäßige Ausweitung der Kontroll-Zeiten in die Abendstunden und am Wochenende und an Feiertagen wie beim Tanz in den Mai oder an Karneval ist dann eben nur eingeschränkt möglich. Das gilt übrigens auch für die Reinigung durch die Bauhofmitarbeiter. Mir ist wichtig, dass nicht nur das Bahnhofsumfeld, sondern das gesamte Stadtgebiet profitiert hätten.