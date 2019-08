33-Jähriger prallt auf Lichtmast : Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Dormagen Bei einem Motorradunfall verletzte sich am späten Nachmittag ein 33-Jähriger in Dormagen schwer. Die Salm-Reifferscheid-Allee musste nach dem Unglück für mehrere Stunden gesperrt werden.

In Dormagen-Hackenbroich ist am späten Montagnachmittag ein 33-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann aus Neuss befuhr Polizeiangaben zufolge die Salm-Reifferscheid-Allee gegen 17.15 Uhr in Richtung Dr.-Geldmacher-Straße. In Höhe der Stommelner Straße kam er aus bisher nicht geklärter Ursache zu Fall und prallte gegen einen Lichtmast.