Einschulung : 13 Dormagener Grundschulen freuen sich auf neue i-Dötzchen

Dormagen 546 Kinder werden in Dormagen nach den Sommerferien eingeschult.

Theodor-Angerhausen-Schule , Städtische Gemeinschaftsgrundschule in Dormagen-Mitte: Donnerstag, 29. August, 9.15 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Kirche St. Michael, 10.15 Uhr Einschulungsfeier in der Turnhalle. Regenbogenschule , Städtische Gemeinschaftsgrundschule in Rheinfeld: Donnerstag, 29. August,10.15 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Kirche St. Michael, 11.15 Uhr Einschulungsfeier in der Turnhalle. Erich-Kästner-Schule , Städtische Gemeinschaftsgrundschule in Dormagen-Nord: Donnerstag, 29. August, 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Christuskirche, 9 Uhr Einschulungsfeier (bei schönem Wetter auf dem Schulhof, bei Regen in der Mensa). Christoph-Rensing-Schule , Städtische Gemeinschaftsgrundschule in Horrem: Donnerstag, 29. August, 9 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Kirche Zur Heiligen Familie, 10 Uhr Einschulungsfeier in der Turnhalle. Tannenbusch-Schule , Städtische Gemeinschaftsgrundschule in Delhoven: Donnerstag, 29. August, 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Kirche St. Josef, 8.45 Uhr Einschulungsfeier in der Turnhalle. Teilstandort Straberg, Städtische Katholische Grundschule: Donnerstag, 29. August, 10.15 Uhr Einschulungsfeier in der Gymnastikhalle der Grundschule in Straberg, 12 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Kirche St. Agatha.

Schule Burg Hackenbroich, Städtische Gemeinschaftsgrundschule: Donnerstag, 29. August, 8.30 Uhr Einschulungsfeier in der Aula, 10.15 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Kirche St. Katharina. Henri-Dunant-Schule, Städtische Gemeinschaftsgrundschule in Delrath: Donnerstag, 29. August, 8.15 Uhr Einschulungsfeier auf dem Schulhof (bei schlechtem Wetter in der Turnhalle), 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Kirche St. Gabriel. Salvator-Schule, Städtische Katholische Grundschule in Ückerath: Donnerstag, 29. August, 9 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Pankratius, 10 Uhr Einschulungsfeier in der Turnhalle. Friedensschule, Maria Montessori-Haus, Städtische Gemeinschaftsgrundschule in Nievenheim: Donnerstag, 29. August 2019, 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Pankratius, 8.45 Uhr Einschulungsfeier auf dem Schulhof der Friedensschule bzw. bei schlechtem Wetter in der Mehrzweckhalle. Friedensschule, Astrid Lindgren-Haus, Städtische Gemeinschaftsgrundschule in Gohr: Donnerstag, 29. August, 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Kirche St. Odilia, 11 Uhr Einschulungsfeier in der Turnhalle. Friedrich-von-Saarwerden-Schule, Städtische Gemeinschaftsgrundschule in Zons: Donnerstag, 29. August, 9.15 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Kirche St. Martinus, 10.15 Uhr Einschulungsfeier in der Turnhalle. St.-Nikolaus-Schule, Städtische Gemeinschaftsgrundschule in Stürzelberg: Donnerstag, 29. August, 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Lukaskirche, 11 Uhr Einschulungsfeier in der Aula.