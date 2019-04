Podiumsdiskussion im Bayer Kasino : Chemie-Industrie bekennt sich zu geeintem Europa

Leverkusen Das Chaos um den Ausstieg der Briten aus der Europäischen Union war Thema einer Diskussionsrunde im Chempark.

Der britische Anti-Europäer Nigel Farage will mit seiner neuen Brexit-Partei an der Europawahl teilnehmen. Eine der jüngsten Nachrichten von der Insel. Denn dass die Briten Ende Mai mitvotieren, wird immer wahrscheinlicher, seit der Ausstiegstermin auf Ende Oktober hinausgeschoben wurde. Und genau das, nämlich das Chaos um den Ausstieg der Briten aus der Europäischen Union, war Thema einer Diskussionsrunde im Chempark. „Die Europäische Union ist ein entscheidender Grund dafür, dass die chemische Industrie und die gesamte Wirtschaft hier im Land gut und zukunftssicher aufgestellt sind“, sagte bei dem Treffen Günter Hilken, Chef des Chempark-Betreibers Currenta und Vorstandsvorsitzender in NRW beim Verband der chemischen Industrie (VCI). Er warb für die anstehende Europawahl.

Bayer, Covestro, Currenta und Lanxess hatten jetzt zu der Podiumsdiskussion ins Bayer Kasino eingeladen. Motto des Nachmittags: „Stimmt die Chemie in Europa?“ Diskutanten waren die Grüne Alexandra Geese, Sozialdemokrat und Europaparlametarier Jens Geier, Michael Kauch von der FDP und CDU-Europaabgeordneter Dennis Radtke. Die Kandidaten für die Europawahl sprachen auf dem Podium eben über den Brexit, aber auch über Energie- und Klimapolitik, Recyclingquoten und einen möglichen Fokus der Politik auf Forschung und Entwicklung. Gut zugehört und Fragen direkt an die Kandidaten gestellt haben rund 100 Gäste, vorwiegend Mitarbeiter der vier Unternehmen. Denn die wollten mit dem Nachmittag „vor allem der eigenen Belegschaft an allen drei Chempark-Standorten eine Gelegenheit bieten, sich direkt über die Kandidaten zu informieren“, heißt es von Currenta. Wer nicht in Leverkusen dabei sein konnte, hatte die Möglichkeit, sich per Livestream im Internet zu beteiligen. VCI-NRW-Chef Hilken gab den Kandidaten diese Botschaft mit: „Die Chemie- und Pharmaindustrie bekennt sich ausdrücklich zu einem geeinten Europa als Garant für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Frieden.“ Er schob hinterher: „Wir werben aber auch für eine Neuausrichtung der europäischen Industriepolitik, um die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der Branche zu erhalten.