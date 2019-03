Chempark Dormagen: Covestro fördert Neuheiten aus CO2

Bis zu 20 Prozent CO 2 verbaut Covestro in seiner Anlage in Dormagen in einem Vorprodukt von Polyurethan-Weichschaum. Foto: Covestro

Dormagen Drei Unternehmen wurden jetzt mit einem Innovationspreis ausgezeichnet.

Der Werkstoffhersteller Covestro, der allein im Chempark Dormagen rund 1300 Mitarbeiter beschäftigt, sponsert einen neuen Innovationspreis. Die Auszeichnung richtet sich an Unternehmen, die kreative Ideen zur Nutzung von Kohlendioxid (CO 2 ) erarbeiten und umsetzen. Covestro betätigt sich selbst intensiv und erfolgreich in der Erforschung und praktischen Verwendung von Kohlendioxid als Rohstoff. Unternehmen aus Kanada, Norwegen und Deutschland wurden jetzt während einer Konferenz in Köln für ihre Entwicklungen prämiert, die es ermöglichen, Beton, Treibstoff oder Chemikalien aus CO 2 herzustellen. Den Preis selbst vergibt das nova-Institut.