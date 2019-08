Insektenhilfe in Dormagen : Ein bisschen Wildwuchs im Garten bringt großen Nutzen

Insektenhilfe in Dormagen

Dormagen Das Schwinden der Insekten bewegt auch viele Dormagener. Landschafts-Ökologe Thomas Braun von der Biologischen Station in Knechtsteden gibt in einer Serie der NGZ Tipps, wie jeder mit einfachen Mitteln dazu beitragen kann, die Lebensbedingungen dieser Tiere zu verbessern.

Diesmal geht es um Ordnung und Unordnung im Garten. In diesem und im vergangenen Sommer war es für Gartenbesitzer wegen der Trockenheit oft gar nicht nötig, den heimischen Rasen zu mähen. Wächst das Gras jedoch normal, dann greifen viele in der Regel ungefähr im Zwei-Wochen-Rhythmus zum Mäher, um zu kürzen. Sieht hinterher alles akkurat aus, doch Insekten, die zum Beispiel Gänseblümchen und blühenden Klee schätzen, gucken in die Röhre. Thomas Braun rät deshalb dazu, Rasenflächen seltener zu mähen, damit diese pflanzen Zeit genug haben, zur Blüte zu kommen. „Je nach Platz können sie auch eine Blumenwiese anlegen“, schlägt der Experte vor.