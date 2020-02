Bürgerbus in Dormagen : Fahrer für den Walddorfbus gesucht

Straberg Ein gutes Beispiel dafür, wie der Walddorfbus aus Straberg genutzt werden kann, ist eine Fahrt zum Seniorenkino. Es ist ein fester Termin. Das Straberger Mobil ist für alle Dormagener mietbar.

Ein gutes Beispiel dafür, wie der Walddorfbus aus Straberg genutzt werden kann, ist eine Fahrt zum Seniorenkino: Vor einer Woche war Kino-Mittwoch in Dormagen – zahlreiche Besucher kamen zur Kulturhalle, um das Seniorenkino zu besuchen. Auch der neue Walddorfbus war dort im Einsatz. Wolfgang Kempf transportierte sechs Senioren mit dem „Straberger Mobil“ zum Filmnachmittag an die Langemarkstraße. „Das war ein toller Start“, sagt Mitinitiator Manfred Steiner aus Straberg. „Wir werden die Fahrten zum Seniorenkino fest in unser Angebot aufnehmen. Dafür suchen wir aber noch weitere ehrenamtliche Fahrer.“

Interessierte Kinofans können sich vorab melden und werden von einem ehrenamtlichen Fahrer gegen 13 Uhr mit dem neuen Bürgerbus abgeholt und anschließend wieder nach Hause gebracht. Die Kosten dafür liegen bei fünf Euro – zuzüglich sieben Euro für Kaffee, Gebäck und die Filmvorstellung, die jeweils um 15 Uhr beginnt. Die nächsten drei Termine und Filme stehen fest: Am 8. April „Monsieur Pierre geht online“, am 6. Mai „Made in China“ und am 3. Juni „Sein letztes Rennen“ mit Dieter Hallervorden.