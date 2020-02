Video aus Dormagen : Jugendliche Youtuber wagen sich an große Politik

Ilka macht als „Kanzlerin“ eine gute Figur in der 16. „Kunterbunt-TV“-Folge des Evangelischen Jugendzentrums in Hackenbroich. Unter dem Titel „Wenn die Eltern nicht zu Hause sind“ geht es um Kinder in der Politik. Foto: Jugendbüro

Hackenbroich Wären Kinder die besseren Politiker? Dieser Frage geht die 16. Folge von „Kunterbunt-TV“ des Evangelischen Jugendbüros Hackenbroich nach.

Zu Beginn sitzen fünf Kinder vor dem Fernseher. Nachdem die Mutter aus dem Haus ist, wollen die Kleinen etwas „Gruseliges“ gucken. Doch die Wahl fällt nicht auf einen Action- oder Horrorfilm, sondern auf eine Talkshow. „Da streiten sich Erwachsene“, weiß die neunjährige Ilka. Tatsächlich ist das, was die Kinder bei der Diskussions-Sendung „Zart, aber schwer“ sehen, eher verstörend. Schnell kommen sie zu dem Schluss, dass sie das besser können. Eine kleine Fee verzaubert die Kinder in Erwachsene, die an einer Talkshow teilnehmen. Aber was passiert? Wie bei den Erwachsenen geraten auch die Kinder in einen heftigen Streit. Da hat die kleine Fee eine Idee. Wenn die Kinder als Erwachsene die anfallenden Probleme nicht lösen können, dann liegt das vielleicht daran, dass sie so ernst und verbissen wie die Erwachsenen sind...