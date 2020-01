Bürgerbus in Dormagen : Straberg startet den Walddorfbus

Sie sind stolz über den ersten Bürgerbus in Dormagen, den Walddorfbus in Straberg, v.l.: Clemens Diekmann von der evd, Bürgermeister Erik Lierenfeld und Organisator Manfred Steiner. Foto: Dieter Staniek

Straberg In dem Dormagener Ortsteil wurde über zweieinhalb Jahre hinweg an diesem Bürgerbus als weiteren Mobilitäts-Baustein gearbeitet. Der Bund ist mit Fördermitteln dabei, ebenso unterstützt die Stadt das Projekt.

Die Idee für den Bürgerbus entstand vor rund zweieinhalb Jahren. Damals hatten die Straberger beim Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen. Anschließend stellten sie sich auch auf Landesebene dem Wettbewerb. Sie baten dazu die Bürgerschaft um Mithilfe und sammelten Ideen, um das Leben in Straberg zu verbessern. Ein Vorschlag lautete, ein „Dorf-Auto“ anzuschaffen, das der ganzen Ortsgemeinschaft für soziale Zwecke zur Verfügung stehen soll. Mit großer Mehrheit sprachen sich die Straberger bei einer Bürgerversammlung für die Einführung des Walddorfbusses aus. In gemeinsamen Gesprächen wurde schnell deutlich, dass die Stadt das Projekt unterstützt. „Ich war von Anfang von der Idee überzeugt“, sagt Beigeordnete Tanja Gaspers. „Der Walddorfbus ist im Zuge des städtischen Mobilitätskonzepts eine sehr sinnvolle Ergänzung.“ Mitinitiatorin Birgit Knoben ergänzt: „In Straberg leben viele ältere Bewohner, die so mehr am Gesellschaftsleben teilnehmen können, da die Busverbindungen in unserem Stadtteil nicht gerade optimal sind. So können sie nun mit Gleichgesinnten zum Einkaufen, ins Kino oder Theater fahren. Das schafft Gemeinschaft und Flexibilität.“ Mit Hilfe von Bundes-Fördermitteln, einem Beitrag der Stadt und des Fördervereins wurde der Bus angeschafft. Weitere Sponsoren waren ebenfalls schnell gefunden.