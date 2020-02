Karneval : Busse fahren an Altweiber länger durch Dormagen

Dormagen Die tollen Tage stehen vor der Tür: Es gibt einige Änderungen im Fahrplan. Eine Übersicht.

Am Altweiber-Donnerstag, 20. Februar, und am Rosenmontag, 24. Februar, fahren die Nachtexpress-Linien NE1, NE2 und NE3 des Stadtbus Dormagen länger – und zwar wie am Wochenende. Die letzten Busse starten am Bahnhof Dormagen gegen 2.30 Uhr und erreichen ihre Endpunkte in den Stadtteilen gegen 3 Uhr. Entsprechendes gilt für die Anruflinien-Taxis ALT4 Nievenheim Bahnhof – Neusser Straße – Broich und ALT3 Hackenbroich – Hackhausen. Ansonsten gilt an den übrigen Karnevalstagen der reguläre Fahrplan.