Bauen in Dormagen : Mehrere Varianten für den sozialen Wohnungsbau

Dormagen In der Ratssitzung wurde auf Antrag von Bündnis 90/Die Grünen um die richtige Umsetzung der „nachhaltigen Schaffung von sozial gefördertem Wohnraum“ diskutiert.

Dass den Ratsmitgliedern sozial geförderter Wohnungsbau wichtig ist, geht auch daraus hervor, dass sie 2019 beschlossen haben, bei neuen Baugebieten mindestens 30 Prozent der Wohneinheiten sozial gefördert sein müssen. Wird in einem Gebiet eine geringere Quote erreicht, steigt sie im nächsten Wohngebiet entsprechend an.

Wie der Erste Beigeordnete Robert Krumbein erklärte, gebe es wenig Spielraum. Die Verwaltung bereite für den Hauptausschuss und den Jugendhilfeausschuss eine Vorlage für die drei neuen Bauten auf dem Alten Sportplatz an der Schulstraße in Stürzelberg vor: „Da geht es darum, dass ein Gebäude auch eine Kita beherbergt und öffentlicher Wohnraum angeboten wird.“ Investoren seien vorhanden, sagte Krumbein auch mit Blick auf das andere städtische Areal hin, wo in absehbarer Zeit öffentlich geförderter Wohnraum – ebenfalls in Kombination mit einer Kita – zu errichten wäre: das Gelände des ehemaligen Schwimmbades in Nievenheim.