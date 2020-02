Karneval in Dormagen : In Zons sind die Jecken schon an der Macht

In Zons sind die Jecken schon an der Macht

Zons Am Sonntag erfolgte die Übergabe des symbolischen Stadtschlüssels an das Dreigestirn der Zollfeste.

Da hatte Andreas Aretz aber etwas gehörig falsch verstanden: Der Gardekommandant der KG „Ahl Dormagener Junge“ stand am Sonntag im Zonser Festzelt mit einer Tupperdose auf der Bühne – schließlich sei man doch zur „Schüsselübergabe“ eingeladen worden? Nach einigen Lachern war aber schnell klar, dass dort ein anderes, hoch offizielles Zeremoniell vonstattengehen sollte – nämlich die Übergabe des symbolischen Stadtschlüssels an das Dreigestirn der Zollfeste.

Zwar musste Zons die Stadtrechte schon vor 45 Jahren abgeben, der Brauch jedoch lebt weiter fort. So war es am Sonntag Vizebürgermeister Michael Dries, dem die Ehre zukam, jegliche „Macht“ über die Bürger für die kommenden Tage bis Aschermittwoch in die Hände der Zonser Tollitäten zu legen. Er tat dies in Vertretung von Bürgermeister Erik Lierenfeld, der in Israel weilt, unterstützt vom CDU-Bundestagsabgeordneten Hermann Gröhe, und mit einer gelungenen Reimrede, die erst die Vorzüge des jecken jungen Dreigestirns pries und dann mahnte: „Euch Trifolium sei et jesaacht, jeht sorgsam um mit Eurer Macht, dann lasst de Lück nit für Üch salutiere, lasst uns leever zesamme fiere.“