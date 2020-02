Stadtbibliothek Dormagen : Ex-Tatort-Kommissar will das Image der Wölfe verbessern

Dormagen 22 Jahre lang verkörperte er den Kommissar Mario Kopper im Ludwigshafener Tatort. Doch Andreas Hoppe ist auch Buchautor: In der Dormagener Stadtbibliothek las er jetzt aus seinem Werk „Die Hoffnung und der Wolf“.

Leger gekleidet in Jeanshemd und mit Kappe, auf einer Kuscheldecke neben ihm döst sein Mischlingshund Bruno: Das Publikum in der gut besetzten Stadtbibliothek nimmt den bekannten Schauspieler direkt als offenen, natürlichen Menschen ohne Allüren wahr. Schon seit seiner Kindheit sei er fasziniert vom Wolf gewesen, erzählt Hoppe. Als dann nach der deutschen Wiedervereinigung die ersten Exemplare aus Richtung Osten wieder einwanderten und der Wolf unter Schutz gestellt wurde, habe er das als „ein Versprechen und eine Vision, eine Chance und eine Hoffnung – auf einen verantwortungsvollen Umgang mit einer erweiterten, autonomen Natur in unserer Heimat“ gesehen.Respekt verdiene natürlich nicht nur der Wolf, sondern jedes Lebewesen in unserem Ökosystem. So bereite es ihm genauso große Sorgen, dass auf seinen Autofahrten im Rahmen der Lesereise kaum noch Insekten auf der Windschutzscheibe kleben blieben. Die Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes, der nun nach dem Bundestag auch der Bundesrat zustimmte, sieht Hoppe als Alarmzeichen. Denn er befürchte, dass es nun leichter möglich sei, Wölfe zu jagen, wenn sie im Verdacht stehen, Schafe oder andere Nutztiere gerissen zu haben. Höchste Zeit also, seine Popularität als „Kommissar Kopper“ zu nutzen und sich für den Wolf einzusetzen, „bevor aus Angst und Unwissenheit die ersten Schüsse fallen“.