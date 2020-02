Kostenpflichtiger Inhalt: Bildung in Dormagen : Minus-Rekord für Sekundarschule bei Schulanmeldungen

Wo lernt künftig wer? An den beiden städtischen Gymnasien und an der Realschule werden alle Bewerber aufgenommen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Dormagen Nur 25 Kinder wurden angemeldet. Die Klassen werden mit an der Gesamtschule abgelehnten Schülern aufgefüllt. Konstant gute Nachfrage an den beiden Gymnasien und an der Realschule.