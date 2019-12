Handball : MTV Rheinwacht Dinslaken feiert den Pokalsieg gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade vor 400 Zuschauern

Dinslaken/Walsum Der Regionalligist entscheidet das Viertelfinale im Kreispokal beim Oberligisten HSG Hiesfeld/Aldenrade mit 29:24 für sich.

Die rund 400 Zuschauer in der sehr gut besetzten Halle kamen dabei voll auf ihre Kosten, denn das Team von Trainer Harry Mohrhoff hielt nahezu über die volle Distanz dagegen, während dem MTV über weite Strecken die Verunsicherung nach der Niederlagenserie und dem Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz in der Liga anzumerken war. Mohrhoff sah die seiner Ansicht nach verdiente Niederlage vor allem in der Tatsache begründet, „dass wir die gleichen Fehler wie in der Meisterschaft gemacht haben und besonders die für ein Derby notwendige Aggressivität in der Abwehr haben vermissen lassen“. Doch der HSG-Coach bescheinigte dem Regionalligisten auch die reifere Spielanlage, die sich am Ende entscheidend ausgewirkt habe.