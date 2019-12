Fußball : Ein Freundschaftsspiel in der größten Stadt der Welt

Die Metropolregion Tokio ist der größte Ballungsraum auf der Erde. Rund 40 Millionen Menschen leben dort. Ralf Matuschek reiste mit dem berühmten Schnellzug Shinkansen an. Foto: dpa/ Raga Jose Fuste

Dinslaken-Lohberg Ralf Matuschek, ehemaliger Kicker des VfB Lohberg, hat mit einem Ü-60-Team des Fußballverbandes Niederrhein eine Reise nach Japan unternommen. Auf dem Programm standen Partien in Osaka und Tokio.

Ralf Matuschek hat als Fußballer viel gesehen in seinem Leben. Inzwischen ist der frühere Spieler des VfB Lohberg 58 Jahre alt, doch ein Highlight seiner bewegten Laufbahn war ohne Zweifel vor wenigen Wochen eine Reise nach Japan mit einer Ü-60-Niederrheinauswahl, einem Turnier in Osaka, der drittgrößten Stadt des Inselreiches, sowie einem abschließenden Besuch verbunden mit einem Freundschaftsspiel in der japanischen Metropole Tokio.

„Wann hat man schon mal die Möglichkeit, ein so fremdes Land zu besuchen und dann auch noch mit einer bis ins kleinste Detail organisierten Reisegruppe“, sagt Matuschek, der die Reise in den fernen Osten zusammen mit seiner als Physiotherapeutin tätigen Frau unternehmen konnte.

Info In Lohberg ist Matuschek eine Institution Foto: Matuschek Laufbahn Ralf Matuschek ist 58 Jahre alt und quasi eine Institution beim Traditionsverein VfB Lohberg. Der gebürtige Oberhausener spielte in der Jugend erst für Sterkrade-Nord, wechselte aber bereits mit 18 Jahren zum VfB, als Kurt Weitauer dort Trainer war. Dort spielte er 14 Jahre in der Verbandsliga im defensiven Mittelfeld, wechselte für zwei Jahre zum damaligen Oberligisten Sportfreunde Hamborn 07 und kehrte danach wieder als Spieler und Trainer nach Lohberg zurück. Nach einer weiteren Trainerstation in Königshardt legte Matuschek eine lange Pause ein, ehe er mit 53 Jahren wieder bei den Alten Herren spielte. Inzwischen hält er sich bei den Oldies der Sportvereinigung Sterkrade-Nord fit.

Neben der Ü-60-Mannschaft des Niederrheins war auch ein deutsches Ü-70-Team dabei, das in Osaka mit um die Weltmeisterschaft in dieser Altersgruppe spielte.

Zunächst trug die Niederrheinauswahl, deren Spieler den Reisepreis aus eigener Tasche bezahlt hatten, ein Freundschaftsturnier parallel zur Ü-70-WM in Osaka aus. „Das haben wir dann ganz respektabel mit drei Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage auf dem zweiten Platz beendet“, sagt Matuschek, der mit sich und der Leistung seiner Teamkollegen hoch zufrieden war.

Zum Aufgebot der FVN-Mannschaft zählte übrigens mit Guido Sergioli ein weiterer früherer Fußballer des VfB Lohberg, der allerdings nur für ein Jahr das schwarz-gelbe Trikot trug.

In den Tagen nach dem Turnier folgte ein zwar anstrengendes, aber umso interessanteres Ausflugsprogramm. Dabei lernte die Reisegruppe auch die früheren Hauptstädte Nara mit ihren bedeutenden Tempeln sowie Kyoto mit den buddhistischen Tempeln, Kaiserpalästen und traditionellen Holzhäusern kennen.

Die 510 Kilometer lange Fahrt von Osaka nach Tokio dauerte mit dem Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen gerade mal zwei Stunden und war damit ein weiteres großes Erlebnis der Reise. In Tokio gab es noch ein Freundschaftsspiel gegen eine Oldie-Mannschaft des auch in Deutschland bekannten Klubs Urawa Red Diamonds. Organisiert hatte das der seit 30 Jahren in Düsseldorf lebende Japaner Mino Y. Minomura.

Im Stadion des Erstligisten waren die Niederrheiner aber nicht die ersten Deutschen, die dort den Rasen betreten durften. Denn bereits vor 25 Jahren mit Gründung der J-League hatten auch die früheren Nationalspieler Guido Buchwald, Uwe Bein, Michael Rummenigge oder Uwe Rahn dort ihre Karriere ausklingen lassen. Auch in diesem Spiel, das übrigens 0:0 endete, stand der Freundschaftscharakter einmal mehr im Vordergrund. Beeindruckt waren die deutschen Besucher auch von der Disziplin und Sauberkeit in der mit rund 40 Millionen Einwohner am dichtesten besiedelten Region der Erde.