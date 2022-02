Handball, Verbandsliga : Lintorf macht großen Schritt zum Titel

In einer Auszeit schwor Trainer Felix Linden den TuS in Überruhr auf den Sieg ein. Links Christoph Lesch. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Lintorf Der TuS 08 Lintorf distanziert in der Handball-Verbandsliga den Verfolger SG Überruhr beim 30:28-Auswärtssieg. Liga-Konkurrent TV Ratingen gewinnt noch knapper in Haan, Lintorfs Reserve verliert in der Parallelgruppe bei der HSG Wesel.