Handball : Frauen-Team der HSG Hiesfeld/Aldenrade gewinnt auch das zweite Derby

Dinslaken/Walsum Nach dem deutlichen Erfolg gegen die GSG Duisburg vor einer Woche setzt sich der Tabellenzweite auch gegen Eintracht Duisburg mit 25:20 durch.

Dirk Rahmel fiel ein Stein vom Herzen. Nach den Niederlagen beim Rheydter TV und gegen den TV Aldekerk II gewann die HSG Hiesfeld/Aldenrade nach dem Erfolg bei der GSG Duisburg auch das zweite innerstädtische Derby in der Handball-Oberliga der Frauen gegen Eintracht Duisburg. Rahmel lobte nach dem 25:20 (9:8) sein Team in den höchsten Tönen. „Das war in der Abwehr sehr überzeugend. Auch im Angriff haben wir besonders in der zweiten Halbzeit unsere Chancen konsequent genutzt“, sagte der Coach, der nun beruhigt in die Weihnachtspause gehen kann.