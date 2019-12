Handball : Frauen-Team der HSG Hiesfeld/Aldenrade setzt sich im Derby klar durch

Dinslaken/Walsum Der Oberligist hat im Nachbarschaftsduell gegen die GSG Duisburg kaum Probleme und gewinnt mit 32:24.

Die HSG Hiesfeld/Walsum hat den Verlust der Tabellenführung in der Handball-Oberliga der Frauen nach den beiden jüngsten Niederlagen beim Rheydter TV und gegen den TV Aldekerk II gut weggesteckt. „Aber es hat doch einige Zeit gedauert, ehe wir wieder in der Spur waren“, sagte Trainer Dirk Rahmel nach dem am Ende sicheren 32:24 (15:13)-Erfolg im Derby bei der GSG Duisburg. Besonders in der Anfangsphase tat sich der Tabellenzweite noch etwas schwer, ehe im Laufe der Partie das Selbstvertrauen zurückkam. „In der zweiten Halbzeit waren wir aber dann die klar bessere Mannschaft“, sagte der HSG-Coach, der besonders die Leistung von Vivien Gosch hervorhob. „Sie hat das wohl bisher beste Spiel bei uns gemacht“, sagte Rahmel über die Leistung seiner Torhüterin.