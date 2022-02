Handball : VT Kempen feiert 14. Sieg im 14. Spiel

Krefeld Die Handballerinnen gewinnen das Spitzenspiel gegen Bocholt mit 34:21. Mit ihrer überragenden Leistung überraschen sie sogar ihren Trainer Jürgen Witzke. Am Montagabend treffen sie im Pokal auf Adler Königshof.

Am Montagabend empfängt die VT Kempen im Viertelfinale um den Kreispokal den Oberligisten und amtierenden Kreispokalsieger Adler Königshof. Die Begegnung wird um 20 Uhr in der Jahn-Halle angepfiffen. Der Sieger zieht ins Final Four um den Kreispokal ein.

Auch Adler Königshof präsentierte sich in der Oberliga in Bestform und feierte einen klaren 34:21 (20:7)-Sieg gegen den HSV Solingen-Gräfrath II. „Wir kamen direkt gut ins Spiel und standen von Anfang an gut in der Deckung. Damit legten wir den Grundstein zu einer sehr deutlichen und bereits vorentscheidenden 20:7-Führung zur Halbzeit. Und das obwohl wir gerade am Anfang mit unseren Chancen im Konterspiel etwas verschwenderisch waren“, berichtete Ingo Häußler.