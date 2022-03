Handball : MTV Rheinwacht Dinslaken II verliert knapp

Dinslaken Der Landesligist muss sich dem TV Issum mit 22:24 geschlagen geben. Trainer Jörg Schwarz kündigt seinen Rückzug zum Saisonende an.

Gleich zwei negative Ergebnisse gab es für den Handball-Landesligisten MTV Rheinwacht Dinslaken II. Denn im vorgezogenen Spiel der Gruppe 3 musste sich die Mannschaft dem TV Issum mit 22:24 (9:10) geschlagen geben. Und außerdem hat Trainer Jörg Schwarz inzwischen wissen lassen, dass für ihn am Ende der Saison Schluss sein wird. „Das ist eine persönliche Entscheidung“, so der Coach, der sich aber vorstellen kann, in Zukunft im Nachwuchsbereich des MTV mitzuarbeiten. „Erste Gespräche hat es dazu schon gegeben“, teilte Abteilungsleiter Heinz Buteweg auf Anfrage mit.

Gegen den TV Issum sahen die Zuschauer in der Douvermannhalle ein über weite Strecken ausgeglichenes und sehr kampfbetontes Spiel. „Nachdem wir zunächst eine sehr gute Phase hatten, nach der wir auch mit drei Toren geführt haben, gab es dann einen Bruch mit vielen technischen Fehlern und schwachen Abschlüssen, so dass wir zur Halbzeit knapp hinten lagen“, sagte der Trainer.

Die Schwäche der Dinslakener dauerte im zweiten Abschnitt zunächst an, so dass der TV Issum bis auf 13:19 davonziehen konnte. Dann startete der MTV eine Aufholjagd, so dass es in den beiden Schlussminuten beim Stand von 21:22 noch einmal spannend wurde. „Doch Issum ist auch eine gute Mannschaft und war am Ende etwas cleverer“, sagte Schwarz.