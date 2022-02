Verband zieht die Notbremse : Tischtennis-Saison 2021/22 wird abgebrochen

Tischtennis-Platten müssen in dieser Saison nur noch für die Relegationsspiele desinfiziert werden. Ansonsten finden keine Spiele mehr statt. Foto: dpa/Marius Becker

Niederrhein Der Westdeutsche Verband hat die Meisterschaftssaison für beendet erklärt. Die Wertung wird auf eine einfache Runde, also die gespielte erste Serie, zurückgeführt. Freude gibts bei den Aufsteigern, die Absteiger hadern mit der Siatuation.

Das hatte sich bereits seit einigen Wochen abgezeichnet: Die Meisterschaftssaison im Tischtennis ist seit dem gestrigen Freitag beendet. Der Westdeutsche Tischtennis-Verband (WTTV) hat auf die steigenden Infektionszahlen in der Pandemie reagiert und einen Schlussstrich gezogen. Gewertet wird nun eine einfache Runde, also die im Dezember komplett abgeschlossene erste Serie. Freude natürlich bei Vereinen, deren Mannschaften dadurch den Aufstieg geschafft haben, bitter für die, die den Gang in die untere Liga antreten müssen.

Hinsichtlich des Auf- und Abstiegs stehen allerdings noch Relegationsspiele an, die weiter an den Wochenenden 7./8. beziehungsweise 21./22. Mai stattfinden sollen. Die Bezirke und Kreise können außerdem einen „alternativen Spielbetrieb“ anbieten, also Mannschaftswettbewerbe in kleinen Gruppen für alle Altersklassen. Außerdem soll es Einzelturniere für den Nachwuchs sowie Sichtungsturniere in diesem Bereich geben. Daneben ist es möglich, den Pokalspielbetrieb fortzuführen.

Konkret bedeutet das für Herren-Verbandsligist GW Flüren, dass damit der sich bereits abzeichnende Abstieg jetzt feststeht. „Überraschend kommt der Abbruch für uns natürlich nicht“, sagt GW-Spitzenspieler Wolfgang Gerth dazu, „obwohl es schon verwunderlich ist, dass in anderen Hallensportarten wie Handball, Volleyball oder Basketball weitergespielt wird.“ Wenigstens freut man sich in Flüren über den Aufstieg der zweiten Mannschaft in die Bezirksklasse, und auch die Damen können noch über die Relegation die Verbandsliga erreichen.

Marc Grunwald, Sportwart und Spieler des MTV Rheinwacht Dinslaken II, darf mit seinem Team den Sprung in die Bezirksliga feiern, während die „Erste“ durch Rang zwei in der Landesliga über die Relegation die Verbandsliga vor Augen hat. „Die werden wir natürlich spielen“, erklärt Grunwald, „doch die Verbandsliga macht für uns nur dann Sinn, wenn wir uns für die nächste Saison verstärken können.“ Ansonsten würden die Dinslakener sogar auf einen Aufstieg verzichten.

Ebenfalls in die Relegation muss Landesligist TV Bruckhausen, um die Klasse halten zu können. Michael Kucharski, die Nummer eins des TVB macht dem Verband vor allem den Vorwurf, die Vereine im Januar alleine gelassen zu haben. „Vielleicht hat der WTTV darauf gesetzt, dass sich die Mannschaften untereinander auf eine Austragung der Spiele einigen werden, doch das ist bekanntlich gründlich schief gegangen“, so der Bruckhausener. Er hofft nun auf das eine oder andere Testspiel, um sich auf die Relegation vorzubereiten. „Denn wir sind dann vier Monate ohne Wettkampf gewesen“, sieht Kucharski auch die Ansetzung dieser Spiele kritisch.

Besonders betroffen vom Abbruch ist auch der TV Voerde, der mit seiner ersten Mannschaft in die Abstiegsrelegation muss, während die Reserve sogar in die Kreisliga runter muss. „Wenigstens sind unsere Damenteams in der NRW-Liga und der Bezirksliga nicht betroffen“, gewinnt Abteilungsleiter Christian Tekolf der ganzen Sache wenigstens noch etwas Positives ab. „Ansonsten aber weiß ich zu den ganzen Entscheidungen wenig Sinnvolles zu sagen, denn eigentlich hätte man die Saison bereits im Januar absagen sollen. So gehen uns jetzt vielleicht noch mehr Leute verloren als ohnehin schon durch die Pandemie und die wenig konkreten Entscheidungen von oben.“