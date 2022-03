Kreissportbund hat einiges vor : KSB Wesel legt noch mehr Wert auf Integrationsarbeit

Das Plakatmotiv wirbt für die Kampagne „Integration durch Sport“. Ein Thema, mit dem sich auch der KSB Wesel 2022 verstärkt beschäftigt. Foto: Landessportbund NRW

Kreis Der Kreissportbund ist während der Pandemie nicht untätig gewesen. Er will die Vereine unterstützen, noch mehr als Ideengeber und Partner wahrgenommen werden. Die Jahresplanung steht, die Schwerpunkte sind vielfältig.

Seit Ausbruch der Pandemie in Deutschland Anfang 2020 hat auch der Kreissportbund (KSB) Wesel mit Sitz in Ginderich viele Ideen nicht umsetzen können und Veranstaltungen absagen müssen. Doch weniger wurde die Arbeit nicht. Ganz im Gegenteil. Es gab personelle Wechsel in der Geschäftsstelle, die Digitalisierung wurde vorangetrieben, Vereinen bei der Bewältigung der Corona-Krise geholfen. Nun ist der KSB-Vorsitzende Gustav Hensel guter Dinge, dass in den kommenden Monaten wieder eine gewisse Normalität zurückkehrt. Die Jahresplanung der Schwerpunkte ist fertig. Migrations- und Jugendarbeit wurden ganz besonders in den Mittelpunkt gerückt. Und der Schulhof der alten Gindericher Dorfschule, wo die KSB-Geschäftsstelle zu finden ist, wird mit fest installierten Mitmachstationen aufgewertet.



Bewegt älter werden Das Thema liegt nicht nur dem KSB, sondern auch dem Landessportbund (LSB) sehr am Herzen. Es gilt, Seniorinnen und Senioren nach der Corona-Pause den Wiedereinstieg zu ermöglichen. „Der Kreis Wesel ist einer der Kreise in NRW, in dem die meisten älteren Menschen leben. Es zahlt sich aus, sie mit noch mehr speziellen Angeboten anzusprechen“, sagt Denise Boymann, die neue KSB-Teamleiterin. Geplant sind Workshops und Netzwerktreffen.

Gustav Hensel ist Vorsitzender des Kreissportbund Wesel. Foto: Kreissportbund Wesel

Info KSB verkleinert den Vorstand KSB-Spitze Der geschäftsführende Vorstand wurde auf drei Personen minimiert. Gustav Hensel unterstützen Ulrich Glanz und Peter Lange als stellvertretende Vorsitzende. Vorsitzender der Sportjugend ist Pascal Smit. Geschäftsstelle Auch hier gab‘s eine Umstrukturierung. Denise Boymann hat die Teamleitung inne. Dennis Drepper kümmert sich um Kinder- und Jugendsport. Da Stefan Kunz demnächst eine neue Stelle antritt, wird für den Bereich „Integration durch Sport“ ein Nachfolger gesucht. Beiden Themen zählen zur Schwerpunktarbeit des KSB Wesel.



Integration durch Sport Die Arbeit in diesem Bereich soll wieder vermehrt in den Vordergrund gerückt und ausgebaut werden – vor allem in den fünf Schwerpunktvereinen Turnfreude Sonsbeck, Freie Schwimmer Rheinkamp, Weseler TV, Cricket Club Moers und TuS 08 Rheinberg. Im Mittelpunkt stehen Inklusion und Migration. Die Fördermittel, die der KSB bekommt, sollen diesmal komplett abgerufen werden.



Deutsches Sportabzeichen „Diesen Bereich wollen wir in diesem Jahr pushen“, sagt Hensel. Gerade nach der Pandemie-Zeit sei es wichtig, die Menschen wieder in Bewegung zu bringen. „Und wir wollen Kinder wie Erwachsene erreichen, die sich bislang nicht angesprochen gefühlt haben.“ Das soll auch durch einen kreisweiten Aktionstag nach den Sommerferien passieren.



Kindergarten/Schule Über Imagevideos soll der öffentliche Auftritt der Bewegungskindergärten gestärkt, die Fortbildung der Erzieher/innen intensiviert sowie darüber hinaus neue Bewegungskindergärten und kooperierende Sportvereine gefunden werden. Es sind Jolinchen-Aktionen in den Kitas geplant. In den Schulen möchte der KSB noch breiter für die Sporthelfer-Ausbildung werben. Am 1. Juni wird‘s dazu ein Forum geben.



Vereine Sportkarussells an zwei Xantener Schulen nach den Osterferien sind vereinbart. Ein Theaterstück zum Thema Prävention Sexualisierter Gewalt soll im Oktober aufgeführt werden. In Planung ist ein Aktionstag in Kooperation mit dem Rheinischen Turnerbund. Der KSB möchte die Klubs dabei unterstützen, neue Übungsleiter zu finden. Hier hilft die Jobbörse auf der Homepage des KSB. Mit dem LSB-Programm „Zeig dein Profil“ können die Vereine „ihr eigenes Profil entwerfen, analysieren und optimieren“, weiß Boymann.



Ehrenamt Die monatliche Ehrung in einer Kommune wird fortgeführt. Weiterhin gibt‘s jährlich eine zentrale Ehrenamtsveranstaltung in Voerde. Zudem möchte der neue KSB-Jugendvorstand ein Event fürs „Junge Ehrenamt“ neu gestalten.