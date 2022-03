Handball : Spiel des MTV Rheinwacht Dinslaken am Samstag ist abgesagt

Spiel des MTV Rheinwacht Dinslaken am Samstag ist abgesagt

Dinslaken Der Regionalligist sollte gegen den Tabellenzwölften spielen, der nun aber mehrere Corona-Fälle innerhalb der Mannschaft hat. Ein möglicher Nachholtermin steht schon im Raum.

Der Handball-Regionalligist MTV Rheinwacht Dinslaken hat schon wieder eine längere Pause vor sich. Das für den kommenden Samstag beim TV Rheinbach angesetzte Spiel wurde am späten Dienstagabend vom Tabellenzwölften abgesagt. Die Rheinbacher hatten bereits in der vergangenen Woche mit gleich neun Corona-Infektionen in der Mannschaft zu kämpfen und schon im Februar ihre Partie gegen den TSV Bonn aus diesem Grund abgesagt.