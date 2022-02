Handball : MTV Rheinwacht Dinslaken gerät langsam in Terminnöte

Dinslaken Nach der Absage der Begegnung bei der HSG Siebengebirge muss der Handball-Regionalligist nun schon drei Spiele nachholen. Coach Banning hätte gerne gespielt.

Der Bus war bestellt, die Fans hatten sich angemeldet, doch Corona machte dem Handball-Regionalligisten MTV Rheinwacht Dinslaken erneut einen Strich durch die Rechnung. Nach einem positiven Befund im Umkreis der Mannschaft und damit verbundenen weiteren Kontakten sagte Abteilungsleiter Heinz Buteweg das am Samstag bei der HSG Siebengebirge vorgesehene Spiel noch am späten Freitagabend kurzfristig ab. Einen Nachholtermin gibt es ebenso wenig wie einen für die beiden Spiele bei der HC Gelpe/Strombach sowie der Heimbegegnung gegen den OSC Rheinhausen. Beides übrigens Spiele aus der Hinserie, während die erste Partie aus der Rückserie gegen die HG Remscheid ja bereits stattgefunden hat.

„So langsam geraten wir in Terminnöte“, meinte dazu Trainer Marco Banning, „besonders wenn man bedenkt, dass Spiele in Gummersbach oder Königswinter unter der Woche bei der großen Entfernung den Spielern im normalen Arbeitsalltag kaum zuzumuten sind.“ Allein deswegen wäre Banning auch gerne gegen die HSG Siebengebirge angetreten, obwohl mit den erkrankten Nils Kruse, Hannes Hombrink und Dennis Backhaus drei Stammkräfte nicht dabei gewesen wären. „Zumindest bei Hombrink und Backhaus gehe ich aber davon aus, dass sie am Sonntag gegen Weiden wieder im Aufgebot stehen werden“, ist der Übungsleiter zuversichtlich. In dieser Woche ist erst einmal normales Training geplant, „obwohl ich mich auch frage, wie der Verband mit den vielen Spielausfällen umgehen wird“, so Banning.