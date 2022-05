Handball : MTV Rheinwacht Dinslaken gewinnt lockeres Derby recht sicher

Dinslaken Der Regionalligist schlägt im letzten Saisonspiel den Nachbarn OSC Rheinhausen und wird im Mittelfeld der Tabelle landen. Am Rande der Partie sind die Abgänge von Abteilungsleiter Heinz Buteweg verabschiedet worden.

Der Handball-Regionalligist MTV Rheinwacht Dinslaken hat die starken Leistungen des letzten Saisondrittels mit einem weiteren Sieg gekrönt. In der bedeutungslosen letzten Begegnung dieser von so vielen Ausfällen durch die Corona-Pandemie geprägten Spielzeit bezwangen die Dinslakener den Nachbarn OSC Rheinhausen am Ende sicher mit 37:32 (20:17) und rangieren in der immer noch nicht endgültigen Abschlusstabelle auf einem Mittelplatz.

Bermerkenswert dabei, dass die Linksrheinischen diese für sie etwas tragische Begegnung noch mit vollem Engagement angingen. Hatten sie noch am Samstagabend den vermeintlichen Klassenerhalt nach der Rheinbacher Niederlage gegen Bonn gefeiert, so waren sie tags darauf abgestiegen, weil der Leichlinger TV durch sein Manöver, für die Regionalliga zu melden, dort aber nicht anzutreten, für den dritten Absteiger gesorgt hatte.

Für Marc Pagalies, der in der nächsten Spielzeit nach seiner langwierigen Verletzung wieder als Linksaußen angreifen will, gab es als Vertreter des erkrankten Marco Banning nach den 60 Minuten nur ein Fazit: „Das haben wir heute im Kollektiv sehr gut gelöst, ein schöner Abschluss für die Jungs.“ Dass sich die Spieler beider Teams untereinander bestens kennen, lässt sich schon an der Torflut ablesen. Richtig weh tat man sich nicht, wenngleich zumindest beim MTV der Wille zu erkennen war, auch dieses Spiel gegen den alten Rivalen nach dem Sieg vor gut einer Woche an der Krefelder Straße in Rheinhausen gewinnen zu wollen. „Diesen Willen haben wir auch bei uns gesehen“, lobte Christoph Enders, verletzter Kreisläufer und ehemaliger MTV‘ler, den Einsatz seiner Mannschaftskameraden, einige aus dem Kader der OSC-Reserve.