Handball : MTV Rheinwacht Dinslaken macht den Klassenerhalt perfekt

Der MTV Rheinwacht DInslaken hatte am Ende alles im Griff (Symbolbild). Foto: dpa/Robert Michael

Dinslaken Der Regionalligist setzt sich am Mittwochabend in der Nachholpartie beim Tabellenvorletzten TV Rheinbach mit 29:23 durch. In den drei letzten Saisonspielen kann das Team von Trainer Marco Banning ohne Druck aufspielen.

Von Bernd Vennemann

Der MTV Rheinwacht Dinslaken bleibt in der Handball-Regionalliga. Durch einen am Ende ungefährdeten 29:23 (13:13)-Erfolg im Nachholspiel am späten Mittwochabend beim Tabellenvorletzten TV Rheinbach beseitigte die Mannschaft die letzten Zweifel und kann in den verbleibenden drei Begegnungen der Saison ein entspanntes Schaulaufen hinlegen.

Bis auf die Nachholpartie gegen Gelpe/Strombach am Dienstag, 17. Mai, 20.30 Uhr, gilt dabei das besondere Interesse den beiden Spielen gegen den OSC Rheinhausen zunächst am kommenden Samstag, 19.30 Uhr, auswärts in der Halle an der Krefelder Straße sowie am Montag, 23. Mai, 19.30 Uhr, in der heimischen Douvermannhalle. Die zuletzt nicht nur aufgrund einiger verletzter Spieler arg schwächelnden Rheinhauser sind nämlich inzwischen arg abstiegsgefährdet und liegen nur zwei Punkte vor dem TV Rheinbach.

Die nicht einmal eine Handvoll Fans des MTV erlebten in Rheinbach eine ganz schwache erste Hälfte ihrer Mannschaft gegen einen aufopferungsvoll kämpfenden Gegner, der unbedingt jeden Punkt im Abstiegskampf braucht. „Wir haben am Ende zwar unser oberstes Ziel mit dem Klassenerhalt erreicht, doch mit der Art und Weise war ich absolut nicht einverstanden“, sagte MTV-Trainer Marco Banning.

Reihenweise technische Fehler, unerklärliche Fehlwürfe und zuletzt nicht gesehene Fehler in der Deckung leisteten sich die Gäste, als Banning beim Stand von 7:3 für den TV Rheinbach seine erste Auszeit nahm und seine Spieler aufrüttelte. Dass der Gastgeber am Ende des ersten Abschnitts nicht deutlich vorne lag, war vor allem einem Spieler des MTV zu verdanken: Wael Ben Youssef, zunächst auf der Bank, nahm das Heft in die Hand und brachte seine Mannschaft wieder heran, ehe es sogar – unverdient für den MTV – mit einem 13:13 in die Pause ging.

„In der zweiten Halbzeit haben wir dann hinten besser gestanden, und es auch vorne zumindest etwas besser gemacht“, analysierte Banning dann den kleinen Leistungssprung seiner Schützlinge, die beim 13:14 erstmals in Führung gingen. Beim Stand von 17:18 hatten die Dinslakener dann ihre beste Phase, zogen auf 17:22 davon und schufen die Vorentscheidung.

„Als Rheinbach es dann mit offener Deckung versucht hat, sind wir noch einmal in leichte Schwierigkeiten geraten“, so Banning, der in dieser Phase Dean Christmann für Benedikt Köß ins Tor wechselte. Und Christman hielt gleich einige freie Würfe, während der bis dahin nicht am seinem Limit spielende Maximilian Reede mit zwei starken Anspiel-Aktionen Lukas Feld in Szene setzte. Selbstvertrauen tankte auch Spielmacher Nils Kruse, der nicht nur zwei wichtige Tore erzielte, sondern sich auch gegen die offene Deckung der Rheinbacher zu behaupten wusste.

Auf die restlichen Spiele der Saison angesprochen, sagte Marco Banning: „Wir wollen noch so hoch wie möglich in der Tabelle klettern und dazu erst einmal am Samstag in Rheinhausen gewinnen.“ Dann werden auch Rechtsaußen Hannes Hombrink und der am Mittwochabend beruflich verhinderte Mittelmann Marc Tomke wieder an Bord sein.