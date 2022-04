Handball : MTV Rheinwacht Dinslaken II feiert klaren Sieg

Dinslaken Der Landesligist setzt sich souverän mit 35:22 beim TV Biefang durch. Damit festigt die Mannschaft ihren Platz im Tabellen-Mittelfeld.

Mit einer eindrucksvollen Leistung hat sich der Handball-Landesligist MTV Rheinwacht Dinslaken II nach der durch Corona und den Osterferien bedingten langen Pause zurückgemeldet. In einem Nachholspiel der Gruppe 3 setzte sich das Team von Trainer Jörg Schwarz beim TV Biefang mit 35:22 (15:9) durch und festigte damit den Platz im Mittelfeld der Tabelle.

„Das war eine gute Mannschaftsleistung nach der langen Pause, auch wenn wir anfangs etwas schleppend ins Spiel gekommen sind“, sagte Schwarz, der auch fast auf den kompletten Kader zurückgreifen konnte. Bis auf Urlauber Finn de Lede und den in der Regionalliga festgespielten Robert Jakobs waren alle Feldspieler an Bord. Torhüter Andor Schneider wird der Mannschaft bis zum Saisonende jedoch nur noch in Notfällen zur Verfügung stehen.