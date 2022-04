Dinslaken : MTV Rheinwacht Dinslaken III verpasst Sieg

Dinslaken Der Landesligist trennt sich 23:23 vom HSV Rheydt. Die HSG Hiesfeld/Aldenrade II ist chancenlos und verliert mit 19:25 gegen den TV Vorst II.

Mit einem Punkt mussten sich die hiesigen Handball-Landesligisten am Wochenende zufrieden geben. Den holte sich der MTV Rheinwacht Dinslaken III, der in der Gruppe 1 ein 23:23 (12:9) gegen den HSV Rheydt schaffte. Dagegen musste sich HSG Hiesfeld/Aldenrade II im Spiel der Gruppe 3 beim TV Vorst II mit 19:25 (12:13) geschlagen geben.

Der MTV Rheinwacht III musste gegen Rheydt zwar ohne den kurzfristig erkrankten Trainer Martin Terwiel auskommen, doch die Mannschaft bot beim Coaching durch Abteilungsleiter Heinz Buteweg eine geschlossene Leistung und verpasste den Sieg nur ganz knapp. „Am Ende hätten wir in der Mitte etwas mehr Druck machen müssen, um beide Punkte zu behalten“, sagte Buteweg später, war aber mit dem Unentschieden trotzdem zufrieden. „Schließlich war es ein weiterer Punkt im Kampf um den Klassenerhalt, und das gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel.“ Die Dinslakener hatten den Gegner eigentlich über die volle Distanz im Griff und schienen bereits zur Pause bei drei Toren Vorsprung eine kleine Vorentscheidung erreicht zu haben. Im zweiten Abschnitt wurde es aber völlig ausgeglichen, ehe der MTV III eine 23:21-Führung in den letzten Minuten herschenkte. „In der Abwehr haben wir gut gestanden, vorne war es etwas zu statisch“, so Buteweg.