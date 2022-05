Handball : MTV Rheinwacht Dinslaken macht den nächsten großen Schritt

Dinslaken Nach dem 24:22 (14:11)-Erfolg über den Neusser HV bestehen kaum noch Zweifel am Klassenerhalt. Ein glänzender Torhüter Benedikt Köß und eine starke Abwehr garantieren die Punkte.

Der Handball-Regionalligist MTV Rheinwacht Dinslaken kann für die nächste Saison in der vierten Liga planen. Nach dem so wichtigen Sieg am Donnerstag in Aachen sicherte sich die Mannschaft nach einer geschlossenen Leistung durch einen 24:22 (11:7)-Erfolg über den Tabellensiebten Neusser HV zwei weitere Zähler im immer enger gewordenen Kampf gegen den Abstieg. Nun stehen noch die Nachholspiele am Mittwoch beim TV Rheinbach, am Dienstag, 17. Mai, gegen Gelpe/Strombach sowie am Montag, 23. Mai, gegen den OSC Rheinhausen an. Am kommenden Samstag geht es noch zwischendurch im eigentlich letzten Saisonspiel in eigener Halle gegen den Nachbarn aus Rheinhausen.