Handball : MTV Rheinwacht Dinslaken lässt bei der TSV Bonn viele Chancen liegen

Foto: dpa/Robert Michael

Dinslaken Der Regionalligist muss sich mit 29:32 (13:15) geschlagen geben. Dennis Backhaus und Maximilian Reede fallen kurzfristig aus. Philipp Tuda und Wael Ben Youssef erzielen 21 der 29 Treffer für die Dinslakener.

Von Bernd Vennemann

Eigentlich hatte sich der Handball-Regionalligist MTV Rheinwacht Dinslaken am Samstagabend bei der TSV Bonn eine gute Chance ausgerechnet. Und die hatte er auch, obwohl mit dem kurzfristig beruflich verhinderten Kapitän Dennis Backhaus und dem erkrankten Maximilian Reede zwei Leistungsträger ausfielen. Doch in einem Spiel auf absoluter Augenhöhe behielten die Bonner am Ende mit 32:29 (15:13) die Oberhand, weil die Gäste nach einer mittelmäßigen ersten Hälfte im Schlussspurt zu viele Chancen liegen gelassen hatten.

Als Nils Kruse nämlich knapp zehn Minuten vor dem Ende den Anschlusstreffer zum 27:28 erzielt hatte, bot sich Wael Ben Youssef kurz darauf die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Doch der Bonner Torhüter Michael Rieder stoppte den Tempogegenstoß des Dinslakeners mit einer großartigen Parade, ehe er damit seiner etwas verunsicherten Mannschaft zum notwendigen Selbstvertrauen in der hektischen Schlussphase verhalf. Durch den Ausfall von Backhaus und Reede lastete die ganze Verantwortung beim MTV auf den Schultern von Philipp Tuda und Wael Ben Youssef, die das aber auch aushielten. So vergab Tuda zwar beim Stand von 25:20 in der 43. Minute einen Siebenmeter, doch mit insgesamt zwölf Toren war er der Mann des Spiels. Und auch Ben Youssef war wieder mal kaum zu stoppen und brachte es am Ende auf neun Feldtore. Doch daneben kam besonders von den Außenpositionen zu wenig. Der gesundheitlich angeschlagene Linksaußen Lucas Feld stand nur in der ersten Hälfte auf der Platte, wurde dann von Luca d`Auria abgelöst. Der machte zwar in der Abwehr ein gutes Spiel, steuerte aber auch nur ein Tor bei. Und auf der anderen Seite fehlte Hannes Hombrink bei seinen Abschlüssen ein ums andere Mal das Wurfglück. Stand zunächst Benedikt Köß zwischen den Pfosten und machte ein gutes Spiel, so glänze Dean Christmann im letzten Spielviertel mit einer Serie von tollen Paraden.

„Nach einer weniger guten ersten Halbzeit haben wir nach der Pause mit mehr Tempo gespielt und auch die Angriffe der Bonner häufiger unterbrechen können“, sagte MTV-Trainer Marco Banning.

Einen Vorwurf wollte er trotz der Niederlage seiner Mannschaft nicht machen. „Nur die Chancenverwertung hat in wichtigen Phasen nicht gestimmt“, dachte auch er an die letzten zehn Minuten, als seine Mannschaft einen Fünf-Tore-Rückstand verkürzen konnte. Auch Banning beklagte natürlich das Fehlen von Backhaus und Reede, „doch Nils Kruse war nach seiner langen Pause wieder ein belebendes Element und auch Luca d‘Àuria hat seine Sache namentlich in der Deckung hervorragend gemacht.“

Nicht ganz glücklich waren die Gäste mit den Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns Koza/Püttbach. So sah der in der Abwehr unverzichtbare Fabian Hoffmann schon nach gut drei Minuten eine völlig überzogene Gelbe Karte. Auch über seine erste Zeitstrafe nach nur fünfeinhalb Minuten durfte man durchaus diskutieren, ehe der Dinslakener nach 50 Minuten und der dritten Hinausstellung auf die Tribüne in der engen Bonner Halle musste. Sieben Zeitstrafen gab es für den MTV bei vier für Bonn, und auch bei einigen anderen Entscheidungen gegen die Gäste durfte man sich auf der Dinslakener Bank etwas aufregen.

Derweil hat sich Wael Ben Youssef, der in Menden wohnt, entschieden, den MTV zum Saisonende aus zeitlichen Gründen zu verlassen, was ein herber Verlust für das Team ist.