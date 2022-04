Handball : MTV Rheinwacht Dinslaken gelingt der Befreiungsschlag

(Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Dinslaken Nach dem 21:24 (11:9) gegen Spitzenreiter interaktiv Ratingen setzt sich der Regionalligist zwei Tage später beim Tabellenletzten HSG Siebengebirge mit 30:20 (13:15) durch. Maximilian Reede glänzt in Oberpleis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Vennemann

Durch ein Wechselbad der Gefühle schickte der Handball-Regionalligist MTV Rheinwacht Dinslaken seine Anhänger in zwei Nachholspielen am Wochenende. Sah es in der ersten Begegnung gegen Tabellenführer interaktiv Handball Ratingen nach der ersten Halbzeit sogar nach einer Überraschung aus, ehe der Favorit sich doch noch mit 24:21 (9:11) durchsetzte, so zitterten sich die Dinslakener zwei Tage später in Oberpleis gegen Schlusslicht HSG Siebengebirge zu einem 30:29 (13:15)-Erfolg und damit zu zwei ungemein wichtigen Punkten im Abstiegskampf.

Eine Halbzeit lang durften die Anhänger des MTV Rheinwacht von einer Überraschung gegen den Tabellenführer aus Ratingen träumen. Die Abwehr des Gastgebers stand ebenso sicher wie die des Favoriten. Die Torhüter Sebastian Büttner beim Gast sowie Benedikt Köß bei den Dinslakenern standen sich in nichts nach, während das Team von Trainer Marco Banning in den ersten 30 Minuten im Angriff sogar noch effektiver war als die Ratinger. „Wir haben in der erste Halbzeit gute Lösungen gefunden“, sagte dann auch der Dinslakener Trainer, der nur das fehlende Spielglück nach der Pause beklagte. Wahrscheinlich schloss er dabei auch die Schlüsselszene nach knapp 45 Minuten mit ein, als Ratingen nach einer eklatanten Fehlentscheidung mit 16:15 in Führung ging. Die Abwehr des Tabellenführers hatte, für jeden ersichtlich, einen Pass mit dem Fuß – und das auch noch absichtlich – abgewehrt. Der Ball kam dadurch als unbeabsichtigter Pass sogar zu Tim Koenemann, der den Tempogegenstoß mit einem seiner drei Treffer abschloss.

In den folgenden Minuten gab es dann die schwächste Phase im MTV-Spiel, die der Spitzenreiter gnadenlos mit weiteren Toren bis zu einer 20:15-Führung ausbaute. Damit war die Partie gelaufen, auch wenn die MTV-Fans in den Schlussminuten noch einen Treffer von Benedikt Köß ins leere Ratinger Tor sowie zwei blitzsaubere Tore des bis dahin enttäuschenden Maximilian Reede feiern durften. „Uns hat in der zweiten Halbzeit einfach die Durchschlagskraft im Angriff gefehlt“, klagte Marco Banning über die fehlenden Tore aus dem Rückraum. Bezeichnend dafür auch die Tatsache, dass mit vier Toren Jannick Adam der beste Werfer aus dem Feld ein Rechtsaußen war.

Trotz der fehlenden Punkte feierte die diesmal wieder voll besetzte MTV-Tribüne die Mannschaft nach dem Schlusspfiff, wollte ihr damit ganz offensichtlich auch etwas Mut mit auf die Reise zum wichtigen Abstiegsspiel zur HSG Siebengebirge mitgeben.

MTV: Köss (1), Christmann – Backhaus (2), Tomke (1), Hombrink (1), Hoffmann, Jakobs, Ben Youssef (3), Adam (4), Kruse (2), Tuda (5/4), Dreier, Reede (2), Feld.





Im so wichtigen Abstiegsduell bei der HSG Siebengebirge konnten die Dinslakener zunächst nicht an die gute Leistung gegen Ratingen anknüpfen, liefen in der ersten Halbzeit ständig einem Rückstand von bis zu vier Toren hinterher. „Doch am Ende haben wir verdient gewonnen, weil wir nie aufgegeben haben und in der zweiten Halbzeit viel cleverer gespielt haben“, sagte Marco Banning, als seine Spieler und die mitgereisten Fans den Sieg noch wie eine Meisterschaft feierten.

Dabei musste die Mannschaft schon ab der 26. Minute ohne Wael Ben Youssef auskommen, der nach einem dummen Foul eine berechtigte rote Karte sah. Dafür sprang Maximilian Reede in die Bresche, machte in Halbzeit zwei ein Riesenspiel und setzte neben seinen acht Treffern auch noch Kreisläufer Nik Dreier zweimal geschickt ein. Daneben glänzte Torhüter Dean Christmann in der Schlussphase mit drei Superparaden bei völlig freien Würfen, während Robert Jakobs in der Abwehr für den nach 40 Minuten angeschlagenen Dennis Backhaus aushalf.