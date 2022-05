Handball : MTV Rheinwacht Dinslaken bleibt in der Erfolgsspur

Dinslaken Der Regionalligist setzt sich mit 27:22 gegen den abstiegsbedrohten OSC Rheinhausen durch. Damit feiert die Mannschaft von Trainer Marco Banning den vierten Sieg in Folge – am Abend auch auf dem Neutorplatz.

Doch zunächst tat sich die Mannschaft, wie schon unter der Woche in Rheinbach, äußerst schwer. „Wir sind zwar ganz gut ins Spiel reingekommen, doch dann gab es sowohl Schwächen im Abschluss als auch Fehler auf der halbrechten Seite in der Abwehr“, so Marco Banning. Entsprechend blieb die Partie nach zwischenzeitlichen Führungen für den MTV – 5:3 und 6:4 – bis zur Pause ausgeglichen. Dass die Dinslakener nicht auch noch zurücklagen, war mal wieder einem Mann zu verdanken, der die Initiative übernahm und die ersten vier der fünf Dinslakener Tore erzielte. Wael Ben Youssef, der den MTV bekanntlich nach der Saison wieder verlassen wird, war in seiner Dynamik und Wurfkraft von der OSC-Abwehr nicht zu stoppen. Obwohl er aus seinem Wohnort Menden jedes Mal zum Training und Spiel eine lange Anreise in Kauf nehmen muss, will er auch die letzten beiden Spiele am Dienstag gegen Gelpe/Strombach und am 23. Mai gegen Rheinhausen noch in der Douvermannhalle auf der Platte stehen. „Natürlich bin ich dabei“, sagte er direkt nach dem Sieg beim OSC. „Schließlich wollen wir weiter gewinnen.“