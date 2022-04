Handball : MTV Rheinwacht Dinslaken steckt wieder mitten im Abstiegskampf

Dinslaken Nach der 20:26 (9:16)-Niederlage und einer desolaten Vorstellung beim Tabellenletzten SG Langenfeld schrillen beim Regionalligisten wieder die Alarmglocken. Das Team hat nach der Pause noch nicht seinen Rhythmus gefunden.

In einer besonders in der ersten Halbzeit völlig einseitigen Partie unterlagen die Dinslakener mit 20:26 (9:16) und müssen ihren Blick nun wieder ganz nach unten richten. Zwar steht das Team im Moment immer noch über dem Strich, doch durch die zum Teil überraschenden Ergebnisse der direkten Konkurrenten im Abstiegskampf muss der MTV nun wieder zittern und benötigt aus den beiden Nachholspielen am 22. und 24. April gegen Ratingen und bei der HSG Siebengebirge unbedingt Punkte, um nicht noch weiter abzurutschen.

MTV-Trainer Marco Banning musste sich nach dem Spiel erst einmal sammeln, um die richtigen Worte für die deprimierende Schlappe zu finden. „Das war einfach nur enttäuschend, das hatten wir uns ganz anders vorgestellt“, so Banning, der auch nach keiner Entschuldigung für die schwache Vorstellung seiner Mannschaft suchen wollte. Dem Team fehlte nämlich schon in der Anfangsphase der spielerische Rhythmus, der ganz offensichtlich in der Pause der vergangenen Wochen verloren gegangen war. Mit Abteilungsleiter Heinz Buteweg war sich Banning darin einig, „dass wir in der Abwehr einfach keinen Zugriff gefunden haben und uns auch im gebundenen Angriffsspiel die Ideen gefehlt haben“. Ganz anders zeigten sich die mit dem Rücken zur Wand stehenden Langenfelder, die von Beginn an kompakt in der Deckung standen und immer wieder – besonders über den Kreis – schonungslos die Lücken im Dinslakener Abwehrverbund aufdeckten. Zudem bekam Torhüter Dean Christmann, der für den privat verhinderten Benedikt Köß zunächst im Tor stand, keine Hand an den Ball, was aber später auch für den jungen Jan Bystron galt.