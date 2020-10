Handball : Bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade II gibt es nichts zu meckern

Dinslaken Der Handball-Landesligist gewinnt deutlich beim TuS Xanten. Besonders die Abwehrleistung imponiert. Der MTV Rheinwacht II muss sich für den Sieg strecken, der MTV III verliert.

Die Gastgeber führten nämlich schon mit 8:3, ehe der MTV aufwachte und aufholte. Bis dahin hatte Finn de Lede bereits seine zweite Zeitstrafe erhalten, so dass Schwarz auch für ihn in der Abwehr wechseln musste. Der zuletzt noch so starke Jochen Reinhardt im Tor bekam zudem keine Hand an den Ball und machte Dominik Köller Platz. „Dominik hat dann sehr gut gehalten und war ein echter Rückhalt für das Team, das dann bis zum Schluss eine geschlossene Leistung gezeigt hat und nichts mehr hat anbrennen lassen. Da störte es auch wenig, dass mit dem elfmal erfolgreichen Marc Höhne ein sichererr Rückraumschütze auf der Gegenseite stand.