Handball : SG Ratingen gelingt ein Spiel nach Maß

Ratingen Gegen den BTB Aachen überzeugen die Regionalliga-Handballer von der ersten bis zur letzten Minute. Der 27:18-Erfolg ist für die Mannschaft von Ace Jonovski der erste handfeste Sieg in der noch jungen Saison.

Alexander Oelze hatte es angekündigt: Sam Schäfer, der in den ersten beiden Regionalliga-Partien kaum Einsatzzeiten für die SG Ratingen bekommen hatte, könnte gegen den BTB Aachen eine größere Rolle spielen. Der Mannschaftskapitän behielt recht. Schäfer und Simon Ciupinski spielten gegen die Aachener ihre Zweikampfstärken aus, erzielten jeweils sieben Tore und hatten damit großen Anteil am 27:18 (13:8)-Sieg des Handball-Regionalligisten.

Grund zum Wechsel hatte der Nordmazedonier wahrlich nicht. Gegen die Aachener überzeugte die SG von der ersten Minute an. Mit Bastien Arnaud und Maximilian Eugler im Deckungszentrum zogen die Ratinger den Gästen von Beginn an den Zahn. Das Duo war 60 Minuten Dreh- und Angelpunkt der 6:0-Abwehrvariante, gegen die Aachen überhaupt kein Mittel fand. Dazu zeigte Denis Karic zwischen den Pfosten eine starke Vorstellung. „Das Zusammenspiel von Abwehr und Torhüter stimmte diesmal einfach“, analysierte Alexander Oelze.

Und auch offensiv legte die SG vor. Etienne Mensger, Schäfer und Robert Markotic erzielten die Tore auf dem Weg zur 3:0-Führung. In der Folge hatten die Ratinger kaum Probleme gegen die offensive gegnerische Deckung. Vor allem Ciupinski und Schäfer dominierten das Geschehen im beweglichen SG-Rückraum. Aachen schaffte es zu keinem Zeitpunkt, auch nur in die Nähe eines Punktgewinnes zu kommen. Nach der Pause zogen die Hausherren sogar auf 18:11 davon und entschieden die Partie damit schon nach 41 Minuten. Beim Stand von 22:15 rückte Leo Loose für Karic zwischen die Pfosten und brachte das Duell souverän zu Ende.

„Das war wirklich von Anfang bis Ende ein gelungener Auftritt“, meinte Oelze. Jonovski ergänzte: „Wir hatten in jedem Angriff eine Idee. Ich bin sehr zufrieden, vor allem, weil wir nach der Niederlage beim TuSEM Essen II unter Druck standen.“ Insgesamt hatten die Ratinger an den ersten beiden Regionalliga-Spieltagen nicht überzeugt. Einem 26:25-Erfolg folgte eine 23:24-Niederlage. Gegen Aachen gelang der ersehnte Befreiungsschlag. „Darauf hatten wir uns die ganze Woche vorbereitet“, sagte Jonovski, der freilich hofft, dass es am kommenden Wochenende beim HC Weiden so weitergeht, damit mittelfristig eine dauerhafte Positionierung in der Spitzengruppe gelingt.