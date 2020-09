RheinStories-Bilanz : Acht Wochen, 60 Themen, 21.000 Likes

Düsseldorf Die #RheinStories sind zu Ende gegangen – und damit eine ganz besondere Sommertour durch unsere Region. Was bleibt von dieser nachhaltigen Bulli-Reise?

Es bleibt auch die Erinnerung an all das, was hinter der Kamera war: An den morgendlichen Gang zur Wasserquelle, um den Camping-Wassersack mit Inhalt für unseren oft dringend benötigten Koffein-Schub zu füllen. Dass wir in den #RheinStories einmal durch alle Klimazonen des Rheinlands gereist sind: Gestartet sind wir im strömenden Regen in Mönchengladbach – natürlich ohne Gummistiefel. In Mettmann sind wir in brütender Hitze in Bulli Rheiner geschmolzen und haben in den Böen von Sturmtief Kirsten den Beginn der dritten Jahreszeit in Kaarst live und im Freien miterlebt. Und wir wissen jetzt: Für alles – ja, wirklich alles – wird mehr Zeit benötigt. Ob Ankommen oder Abbauen, ob Rheiner mit Strom laden oder „mal eben schnell“ den Abwasch erledigen.