Die #RheinStories zu Gast beim Gelderner Dackelverein : Alles für den Dackel

Wer würde bei diesem Dackelblick nicht dahinschmelzen? Foto: Marie Ludwig

Sonsbeck Für die #RheinStories haben unsere Reporterinnen den Teckelverein Geldern besucht. Die Vierbeiner gehen sogar auf eine Wallfahrt und nehmen auch einen Außenseiter auf.

„Kompanie halt!“, ruft Wolfgang Kuhn, und nicht nur Dackeldame Fiene vom Nebelstein an seiner Seite hält inne, sondern auch ihr Gefolge. Der halbe Verein hat sich auf dem Vereinsgelände an der Anlage St. Bernardin in Sonsbeck versammelt, um sein Können zu zeigen.

13 Dackel, ihre Besitzer und Besitzerinnen und ein Chihuahua sind Kuhn, dem Vorsitzenden des Gelderner Dackelvereins, durch die Gartenanlage gefolgt. „Kehrt“, ruft dieser nun, und das Rudel folgt ihm zurück auf das eingezäunte Gelände.

Wolfgang Kuhn ist Vorsitzender des Dackelvereins Geldern. Seine Dackeldame Fiene hat es sich in Bulli Rheiner gemütlich gemacht. Foto: Marie Ludwig

Dass die Dackel unbedingt Teil der #RheinStories werden müssen, war uns bereits von Anfang an wichtig. Kaum ein Thema verkörpert das rheinische Lebensgefühl so anschaulich, denn der Gelderner Dackelverein ist ein besonderer: Ein Vereinsmitglied hatte die Idee zu einer Wallfahrt für Dackel. Denn die bekommen am Niederrhein alles – auch Gottes Segen.

Canjer (14), Luna (5), Fanny (1), Boefke (13) und Dusty (14) Van Boyvital gehören alle Conny Van Tankeren – sie liebt ihre fünf Kurzhaardackel. Foto: Marie Ludwig

Inzwischen organisiert die Nachbargruppe Niederrhein die Dackelwallfahr. Dabei machen sich Vier- und Zweibeiner an einem Tag im Herbst auf den Weg nach Kevelaer. Während der Wander-Prozession hält die Gruppe dann mehrfach für Gebete inne und endet schließlich am Arche-Noah-Brunnen. Dort segnet ein Pater Dackel und Besitzer mit einem hölzernen Franziskuskreuz. In diesem Jahr muss das Event coronabedingt allerdings ausfallen.

Zurück zum Parcours: Dort zeigen die Tiere ihre Tricks. Sie rennen im Slalom, springen über Hürden oder warten geduldig auf die Befehle ihrer Besitzer und Besitzerinnen – also zumindest die meisten Dackel. Dass auch ein Chihuahua in der Gruppe dabei sein darf, ist nicht nur Besitzer Haralds gutem Erziehungsstil geschuldet, sondern auch der Offenheit des Vereins. Harald, der seinen Nachnamen lieber für sich behalten möchte, war bereits mit Pinas Vorgängerin im Verein tätig und habe das Tier „blendend erzogen“, urteilt Vorsitzender Kuhn. Harald hat sogar einen Ehrendackel des Vereins verliehen bekommen.