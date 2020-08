RP-Lokalchef im Interview : #RheinStories in Ratingen – ein anderer Blick auf die Stadt

#RheinStories in Ratingen – ein anderer Blick auf die Stadt

Ratingen Marie Ludwig und Maren Könemann kamen mit ihrem Bulli in die City. Hier haben sie RP-Lokalchef Norbert Kleeberg interviewt, am „Throwback Thursday“, und dabei auf spannende Geschichten aus Ratingen zurückgeblickt.

Am Donnerstag waren sie in Ratingen und sprachen dort mit RP-Lokalchef Norbert Kleeberg über eine bunte und sehr lebendige Stadt. Die Themen waren spannend. Da ging es unter anderem um eine spektakuläre Sprengung eines Geldautomaten – aus Sicht des RP-Redakteurs war es eine besonders dreiste Tat, weil es im Herzen der Stadt, also auf dem Marktplatz, geschah. Unbekannte hatten einen Automaten zur Explosion gebracht und einen hohen sechsstelligen Betrag entwendet.