RheinStories in Solingen : Ein Bulle zum Schmusen

#RheinStories in Solingen

Solingen Die #RheinStories sind die unsere Bulli-Tour durch die Region in diesem Sommer, auf der Suche nach schönen Orten und Alltagshelden. Jetzt waren wir bei Julie Siemering zu Besuch. Sie hat ein Herz für Rinder.

Noni bewältigt seine Aufgabe „klasse“, findet Julie Siemering, als Noni mit den Vorderbeinen auf ein Podest steigt. Zur Belohnung gibt sie ihrem Haustier einen Kuss auf die Schnauze und einen Apfel ins Maul. Genau genommen ist Noni aber kein klassisches Haustier, lebt er doch draußen auf einer Weide. Und an einen Schoßhund erinnert Noni auch eher wenig: Er wiegt rund 900 Kilogramm und ist ein ausgewachsener Bulle.

Dass er im Bergischen ein Leben in einer kleinen Herde führen kann, hat Julie Siemering ihm ermöglicht. Die 19-Jährige hat ihn und acht weitere Rinder vor dem Schlachter bewahrt. Eines dieser Rinder war „Billy“, für dessen Rettung Siemering im vergangenen Jahr einen Spendenaufruf startete. Durch einen Artikel in unserer Zeitung kam sogar mehr Geld als nötig zusammen – so konnte Siemering neben „Billy“ noch zwei weitere Rinder auf einen Gnadenhof im Sauerland retten.