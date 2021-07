Multimedia-Projekt der Rheinischen Post : „RheinStories“ mit Lokaljournalistenpreis ausgezeichnet

Düsseldorf Das Projekt „RheinStories“ von Rheinischer Post und RP Online wird beim Deutschen Lokaljournalistenpreis 2020 als bestes Volontärsprojekt ausgezeichnet. Die Jury würdigte es als „gelungenes Beispiel für Lokaljournalismus der Zukunft“.

Acht Wochen Tour, acht Regionen, acht Höfe, 55 Nächte im Dachzelt auf einem Bully, 90 Interviewpartner, 60 Themen und 21.050 Likes auf Instagram – das ist die Bilanz von Marie Ludwig und Maren Könemann, die in ihrer Zeit als RP-Volontärinnen im Sommer 2020 im Rahmen ihres Multimedia-Projekts „RheinStories“ in der Region unterwegs waren. Dafür werden die beiden nun mit dem Deutschen Lokaljournalistenpreis in der Volontärskategorie ausgezeichnet. Die „RheinStories“ seien „glänzend gemacht, gut durchdacht“ und „ein gelungenes Beispiel für guten Lokaljournalismus der Zukunft“, heißt es in der Mitteilung der Jury. Die Preisverleihung soll im Spätherbst dieses Jahres stattfinden.