Eine Reise durch die Region : Die #RheinStories kommen ins Bergische Land

Marie (r.) und Maren auf Bulli „Rheiner“. Foto: Andreas Krebs

Bergisches Land Auf ihrer Bulli-Tour machen zwei RP-Journalistinnen Station im Bergischen Land. Die gesamten Beiträge gibt es auf unserem Instagram- Account @rheinischepost.

Diesen Sommer machen sich die beiden RP-Journalistinnen Maren Könemann und Marie Ludwig auf eine ganz besondere Reise durch die Region: In den #RheinStories berichten die beiden auf dem sozialen Netzwerk Instagram über Heimat, Nachhaltigkeit und Vanlife-Nostalgie – ihre Reise legen sie in einem elektrisch betriebenen T1-Bulli zurück.

Die beiden sind bereits seit sechs Wochen unterwegs: von Mönchengladbach über Krefeld und Düsseldorf bis an den Niederrhein und wieder zurück. Vergangene Woche haben sie den Kreis Mettmann besucht. Insgesamt sind Ludwig und Könemann zwei Monate lang in der Region unterwegs – in ihrem Bulli „Rheiner“. Für diesen Namen haben sich übrigens die Follower der Rheinischen Post auf Instagram (@rheinischepost) im Vorfeld der Tour entschieden.

Vor Ort übernachten Ludwig und Könemann in ihrem Dachzelt. Die Gastgeber sind Bauernhöfe in der Region. Von unterwegs zeigen sie auf Instagram die schönsten Orte und treffen Persönlichkeiten, die das rheinische Lebensgefühl und ihre Heimat lieben. In der #RheinStories-Woche im Bergischen Land wird es unter anderem um Rehe, eine Rettungsaktion und um „rischtisch johte“ Kaffeetafeln gehen.