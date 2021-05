Nach den Ausschreitungen in Düsseldorf :  Juden und Muslime setzen auf Freundschaft

Düsseldorf Ataman Yildirim hat nach den antisemitischen Ausschreitungen eine Dialogaktion gestartet. Dabei bekennen Menschen aus beiden Religionen, wie wichtig ihnen ihre Freundschaft ist.

Geschockt sind die Freunde über das, was in den vergangenen Tagen in Düsseldorf und darüber hinaus passiert ist. Dass Gedenktafeln und Israel-Flaggen im Herzen der Landeshauptstadt angezündet werden, hat Spuren hinterlassen. „Aber wir lassen uns nicht spalten. Und wir werden den Provokateuren bei Demonstrationen wie der in Gelsenkirchen nicht das Feld überlassen“, sagt der Sozialarbeiter.

Wie tief die Verunsicherung geht, zeigt die Einschätzung seines Freundes Wilfried Johnen. Seit 45 Jahren lebt der 70-Jährige in Düsseldorf. „Als wir in den 1970er Jahren hier herzogen, standen noch drei große Übersee-Koffer im Keller, für den Fall, dass wir das Land doch einmal plötzlich verlassen müssen“, erinnert sich der frühere Geschäftsführer der jüdischen Gemeinden in Nordrhein. Zehn Jahre später habe die Familie diese Koffer verkauft. Weil man sich sicher gefühlt habe, meint Johnen. Doch jetzt sei alles anders. „Wir fragen uns, ob wir die Koffer nicht besser behalten hätten“, sagt er. Tief sitze die Furcht inzwischen wieder. „Mein Sohn baut gerade ein Haus und ich bin nicht sicher, ob diese Festlegung am Ende richtig ist“, sagt der gebürtige Krefelder, der davor warnt, beim Thema Judenfeindlichkeit alle Muslime über einen Kamm zu scheren. „Vor einigen Jahren lernte ich bei einem Gespräch im Landtag Dalinc Dereköy vom Kreis der Düsseldorfer Muslime kennen. Heute sind wir enge Freunde.“ Auch ganz praktische Solidarität hat er erlebt. „Als das Thema aufkam, ob ich Angst haben müsste, mit der Kippa durch Bilk zu laufen, erklärten Muslime aus der Nachbarschaft, das sei nicht nötig, sie würden schon auf mich aufpassen – und so war es dann auch“, sagt Johnen. Für diejenigen aus den Zuwanderermilieus, die ihrem Hass gegen Israel und alles Jüdische freien Lauf lassen, wünscht er sich mehr praktische Projekte. Es werde viel geredet, aber am Tun hapere es häufig noch. Die Gesellschaft müsse mehr in konkrete Bildungs- und Sozialprojekte investieren, um diese Milieus zu erreichen.