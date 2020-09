Im Alter von 80 Jahren : Ehemaliger NRW-Ministerpräsident Wolfgang Clement ist gestorben

Bonn Der ehemalige Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens und Ex-Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement ist tot. Er starb im Kreis seiner Familie in Bonn.

Der 80-jährige Clement starb in der Nacht zu Sonntag friedlich im Kreise seiner Familie in seinem Haus in Bonn, wie seine Sprecherin sagte.