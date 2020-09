Polizeieinsatz auf A2 : Betrunkener schläft auf Autobahn ein und fährt Schlangenlinien

Bielefeld In der Nacht zu Sonntag musste die Polizei auf der A2 ein Auto einkeilen, weil der Fahrer Schlangenlinien fuhr. Zunächst wirkte die Situation wie ein medizinischer Notfall, entpuppte sich dann jedoch ganz anders.

Ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer aus Minden fiel einem Zeugen auf der A2 auf, weil er fast im Schritttempo und in Schlangenlinien in seinem Wagen in Richtung Hannover fuhr. Die Polizei Bielefeld fand das Fahrzeug tatsächlich schlangenlinienfahrend vor, wobei der Fahrer offensichtlich bewusstlos am Steuer saß.