Wüstes Bild nach Unfall in Korschenbroich : Alkoholisierter Fahrer fährt gegen Bäume

Ein wüstes Bild bot sich Einsatzkräften der Polizei am späten Samstagabend, 30. April, gegen 23.40 Uhr nach einem Verkehrsunfall an der Straße „Lüttenglehn“ in Korschenbroich. Wie die Polizei mitteilt, war ein 41-jähriger Korschenbroicher nach ersten Erkenntnissen auf der Straße „Lüttenglehn“ in Richtung Neuss unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und dabei gegen zwei Bäume fuhr. Anschließend kam er in einem Grünstreifen vor der Brücke an der Bundesstraße 230 zum Stehen. Die Beamten stellten eine deutliche Alkoholisierung des Fahrers fest. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Diese soll im kommenden Verfahren wegen Verkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss als Beweis dienen. Der Führerschein des Neussers wurde sichergestellt. Der Fahrer des Mercedes wurde verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat führt die weiteren Ermittlungen.