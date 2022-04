Polizei gelingt Festnahme : Raser fährt in Menschengruppe und flieht - drei Personen im Krankenhaus

Eine Mutter, ihre beiden Kinder und das Kind einer anderen Familie wurden am Samstag auf einer Verkehrsinsel an der Von-Knoeringen-Straße von einem Auto erfasst. Foto: Uwe Miserius

Update Leverkusen In Leverkusen ist ein Mann in eine Menschengruppe gefahren. Er verließ den Unfallort, ohne den Verletzten zu helfen, doch die Polizei konnte den Mann rasch festnehmen.

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Steinbücheler Straße/Von-Knoeringen-Straße, bei dem ein Autofahrer (47) in eine Menschengruppe gefahren ist, sind am Samstagnachmittag eine Frau aus der Ukraine, ihre beiden Kinder und ein weiteres Kind (11) einer anderen Familie verletzt worden, die 30-jährige Mutter und ihr älteres Kind (8) nach derzeitigen Informationen schwer. Nach der Erstversorgung an der Einsatzstelle wurden alle Patienten in Leverkusener Krankenhäuser gebracht, meldete die Feuerwehr der Stadt Leverkusen.