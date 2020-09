Nach Corona-Ausbruch in Hamm : Stichwahlunterlagen werden zu Menschen in Quarantäne gebracht

Hamm Die Stadt Hamm hat zur Kommunalwahl einen besonderen Service für Menschen in Quarantäne eingerichtet: Ruft man bei der städtischen Wahl-Hotline an, werden die Briefwahlunterlagen zuhause vorbeigebracht und auch wieder mitgenommen.

Mit Stand Samstag waren laut Stadtverwaltung in Hamm 2757 Menschen in Quarantäne. Die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen stieg nach der Statistik des Robert Koch-Instituts (RKI) unterdessen am Sonntag wieder leicht an auf den Wert 97,1 (Vortag: 95,5).