Armin Laschet würdigt Amtsvorgänger Clement : „Persönlich verliere ich einen liebenswerten Menschen"

Düsseldorf Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat seinen verstorbenen Amtsvorgänger Wolfgang Clement gewürdigt. Er sei eine einflussreiche Persönlichkeit in dem Bundesland und darüber hinaus.

Clement sei "eine prägende Figur Nordrhein-Westfalens und Deutschlands und vielseitiger Akteur in der Zeit der Jahrtausendwende" gewesen, erklärte Laschet am Sonntag. "Persönlich verliere ich einen liebenswerten Menschen, der immer für Rat zur Verfügung stand."

Clement starb nach Angaben seiner Sprecherin in der Nacht zum Sonntag im Kreise seiner Familie in Bonn. Er war von 1998 bis 2002 Ministerpräsident in NRW und später unter anderem Superminister für Wirtschaft und Arbeit im Kabinett von Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD).