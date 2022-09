„Warntag“ in NRW : Landesweiter Probealarm – rund 5600 Sirenen sollen heulen

Düsseldorf In ganz NRW sollen in der kommenden Woche die Sirenen heulen. Am sogenannten „Warntag“ werden auch Warn-Apps getestet.

Für einen landesweiten Probealarm sollen in der kommenden Woche in Nordrhein-Westfalen fast 5600 Sirenen heulen. Das hat das NRW-Innenministerium in Düsseldorf am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt. Im vergangenen März war der sogenannte Warntag wegen des Ukraine-Kriegs verschoben worden. Er soll nun am Donnerstag (8. September) nachgeholt werden. Dann sollen auch die Warn-Apps getestet werden. Der bundesweite Warntag werde in diesem Jahr am 8. Dezember stattfinden.